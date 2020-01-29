大陸不少民眾還選配戴沒有防疫功能的口罩。（梅緣緣攝影）

大陸不少民眾還選配戴沒有防疫功能的口罩。（梅緣緣攝影）

中國時報實習記者梅緣緣，正在距離湖北省一千多公里外的廣東省東莞市，實地直擊，發現當地藥局口罩都已經缺貨，而疫情加上返鄉潮，整個街道巷弄行人寥寥可數，雖有定點測量體溫，且民眾高達九成都以配戴口罩，但仍有部分嬰幼兒和年長者未確實配戴，甚至還有人錯誤選戴棉布、活性碳、海綿材質等無法防止病毒的口罩。

原本可見本因返鄉潮而冷清的街道巷弄，又因這次疫情年節氣氛降低不少，路上行人寥寥可數。除多數未在過年期間營業的私人餐廳外，多數連鎖餐飲業，為響應政府這次新型冠狀病毒疫情的政策，原有營運的，又紛紛於1／27日後暫停營業。

在疫情升溫的狀態下，雖多數民眾選擇避免外出，但仍需至超市採買生活用品；不過，在配合政府政令宣導下，進入超市前需進行體溫量測，而配戴口罩的政策實施後，在超市內採購的民眾將近九成皆有配戴口罩。

不過記者實地勘查當地的口罩配戴狀況時，仍有部份嬰幼兒及年長者未確實戴，且許還有許多民眾口罩配戴錯誤，所選用之口罩材質上，可看到行人配戴不乏布、活性碳、海綿材質等無法有效防止病毒的口罩。

至於口罩的購買及選用配戴上，廣東目前各大藥局、藥妝店、超市及網路上，都已經缺貨，且連酒精、消毒過的濕紙巾、都已經買不到，記者連跑多家藥局詢問，都說沒有貨。不過目前約有10家以上的口罩工廠，正在趕工製造當中，盼望幾天後缺貨現象能獲得緩解。

(中時 )