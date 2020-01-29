春節連放7天連假，明天就是開工日了，庚子年首個工作日開張，期盼新的一年在職場大展身手，先為自己加好加滿能量吧！超商、速食業者紛紛瞄準初六開工日，紛紛祭出好康優惠，咖啡買一送一、一元咖啡等福利，可千萬別錯過了。

星巴克：

1/30初六買一送一活動，有別於平日，該活動從早上開店即開始，一直到晚上8時，活動期間購買2杯相同容量/冰熱/口味的咖啡飲料，第2杯由星巴克招待。

全家便利商店：

1/29-1/31連續3天，大熱美式與中熱單品美式第2杯1折，每人限購2組，但此優惠活動限定會員。

萊爾富：

1/30初六開工日早上6點起，全台門市有「一元復始」的1元咖啡，只要1元即可購買大杯熱美式咖啡乙杯，各門市限量100杯。

7-11便利商店：

1/29-2/11期間，CITY CAFE大杯以上全品項，第2杯半價。

摩斯漢堡：

1/30日推出指定咖啡品項買1送1活動，購買兩杯同規格摩斯咖啡，其中1杯由摩斯漢堡招待。另外，午餐時段起點購黑糖特調，可享任選2杯7折優惠。

(中時電子報)