台東市正氣北路339巷29日凌晨發生一起休旅車失控衝撞民宅事故，1輛黑色休旅車疑似高速失控衝向民宅，民宅鐵捲門全部被撞開，所幸屋主在2樓睡覺，無人員傷亡，但詭異的是警消獲報到場卻發現休旅車上「空無一人」，目前正根據車牌聯絡車主以釐清事故發生原因。

大年初五，1輛黑色休旅車由台東市正氣北路339巷準備轉進仁昌街時，無故高速失控衝向民宅，屋主原本在2樓熟睡，突然聽見一聲巨響，嚇得趕緊下樓查看。

只看見自家1樓大門「停進」了1輛黑色休旅車，鐵捲門全部被撞開，現場滿目瘡痍，還有附近民眾拍下照片貼在網路，指稱家前面發生嚴重車禍，車子直接撞入民宅，駕駛跟乘客還逃逸，車上藥味很重。

對此，台東縣警局豐里派出所表示，經刑事鑑識小組採證，車上並未發現毒品，至於有民眾稱車內藥味很重，目前已經通過車牌要求車主到案說明，藉此釐清案情。

(中時 )