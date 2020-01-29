潘若迪過年期間和老婆KiKi陪著女兒拉拉(潘朵拉)暢遊東京、輕井澤，他表示此行最大目的，是帶著拉拉跨國挑戰寶可夢遊戲機台，「當初隨口承諾她要是月考考得好，就帶她出國玩，沒想到她還考得真好，學科成績在全校得到優勝，還領了獎狀哩！」拉拉數學表現尤其優異，月考成績98分，潘若迪父親得知消息，興奮地對著拉拉嚷著：「光宗耀祖啊，妳很好，不像妳父親以前只考2分，光宗耀祖啊！」讓他好氣又好笑。

潘若迪（右）犒賞女兒拉拉考試好成績，過年帶她到日本玩寶可夢遊戲機台。（艾迪昇傳播提供）

一開始他對女兒著迷遊戲機台、收集卡片十分不解，上節目時多加抱怨，還將女兒蒐集到的卡片拿出分送，不料眾人爭相索取，甚至有人出價購買，「不誇張，5星級的卡片，竟然有人出2000元跟我買。」這時他才開始關注女兒如何玩寶可夢遊戲機台，他驚訝表示女兒小小年紀，竟然能熟記8百多隻寶可夢的名字與屬性，「什麼帕路奇亞、洛奇亞的，她都清清楚楚。」此外，拉拉還會擬定方針、制定策略，讓她橫掃台灣的遊戲機台，察覺女兒在遊戲中能靈活運用頭腦，他便不再反對女兒玩寶可夢。

潘若迪（左）驚訝表示女兒小小年紀，竟然能熟記8百多隻寶可夢的名字與屬性。（艾迪昇傳播提供）

此行他直呼幸運，原本計畫帶拉拉到輕井澤觀賞人生第一次下雪經驗，但友人告知因為暖化，輕井澤已許久沒落雪，還有朋友專程飛去賞雪也撲空而回，但他一到輕井澤，天空竟意外開始下起雪，拉拉興奮仰頭張口吃雪，開心喊著：「給我草莓，我要吃刨冰。」武漢肺炎席捲全球，他賞雪之際不敢大意，早在年前就買好口罩，「日本這邊也很緊張，口罩到處都缺貨，不少店家還貼出告示限購一盒，幸好KiKi早就訂購，我們除夕前就拿到了。」

拉拉此次日本收集遊戲卡，收穫頗豐。（艾迪昇傳播提供）

(中時 )