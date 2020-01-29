2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情不斷擴大，造成數千人感染並奪走百餘人性命，各國科學家積極投入病毒研究和疫苗的開發，澳洲一組科學家今（29）日宣布成功在實驗室複製新型冠狀病毒，將有助於疫苗研發的推動，在對抗致命性的傳染病上取得突破性進展。

根據外媒報導，澳洲墨爾本多爾蒂研究所（Doherty Institute）一群科學家於24日從一名確診患者身上取得新型冠狀病毒，並在28日成功透過細胞培養製成新型冠狀病毒，這是首次在中國境外複製該病毒。據了解，病毒樣本將與世界衛生組織（WHO）和世界各國的實驗室共享。

研究所負責人德魯斯（Julian Druce）在聲明中表示，「成功繁殖病毒代表我們能實際驗證和證實所有測試方法，並比較敏感性和特殊性。」病毒樣本將用於抗體測驗，能夠使研究人員在沒有症狀的患者身上檢驗出病毒，同時也有助於疫苗的研發。

據報導，新型冠狀病毒是由中國實驗室繁殖，但中國當局僅提供基因序列，並未和世界衛生組織共享病毒樣本。隨著澳洲成功再製新型冠狀病毒，科學家也希望能加速疫苗的研發，加強防疫。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)