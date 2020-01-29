台灣時間今（29日）凌晨，在荷蘭愛因荷芬（Eindhoven）舉辦的世界盃冰球U18賽，中華隊女將對上澳洲，最後一節連進兩球，將原先落後的1分逆轉，以三戰全勝之姿奪金，明年將升上世界一級，寫下台灣冰球史新記錄。

中華隊此次賽事首遇地主最強對手荷蘭隊，取勝後再擊敗哈薩克，取得2連勝。第三戰對上身材高大的澳洲，雖然兩度取得領先，但都被追平，一度陷入苦戰。末節1分51秒，還遭到對手蘿勃特（Phoebe Roberts）射進超前分，全隊一度陷入低氣壓。

王璇打進致勝球，成為贏球大功臣。（圖／中華民國冰球協會）

總教練尹安中表示，去年曾在U18和友誼賽中對戰澳洲兩次，皆取得勝果，但這次澳洲隊有備而來，「針對我們後衛不穩的弱點施壓，全隊陷入苦戰。尤其第二節王璇進球被判定不算，年輕球員受影響，進攻雜亂無章，險些葬送勝利。」中華女將王璇因進球被裁判認定不算而落淚，沉寂了1節；直到被澳洲超前，她化悲憤為力量，並打進致勝球，成為贏球大功臣！

中華隊女子冰球隊2014年成立，U18代表隊更只成軍2年。去年U18時，代表隊在2級拿下3勝2敗；今年再上層樓，3場都僅贏1分，對哈薩克更殺入黃金驟死賽才分勝負，但仍頂住壓力，全勝升上一級，被讚是「不可能的任務」。賽後全隊抱在一起喜極而泣，迎接隊史最美好的一刻。

中華女將連三勝奪金，明年將升世界一級。（圖／中華民國冰球協會）

中華隊女子冰球隊2014年成立，U18代表隊更只成軍2年。去年U18時，代表隊在2級拿下3勝2敗；今年再上層樓，3場都僅贏1分，對哈薩克更殺入黃金驟死賽才分勝負，但仍頂住壓力，全勝升上一級，被讚是「不可能的任務」。賽後全隊抱在一起喜極而泣，迎接隊史最美好的一刻。

中華民國冰球理事長謝俊煌表示拿下金牌令人振奮，「隊員很多來自南部，但台灣場地受限，只有小巨蛋能練習，很多球員坐夜車北上苦練，加上比賽經驗不足，但仍拚盡全力，真的是台灣之光。也希望未來政府能大力支持，蓋更多冰場，讓台灣能揚名國際。」秘書長黃意中則表示球員努力1年，總算有了代價，未來協會也將是球員最大的後盾，「爭取更多資源。明年升上一級後，對手更強，必須更加努力，希望能再創佳績。」

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(中時電子報)