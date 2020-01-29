幸運得獎的陳先生表示，會拿6千元抵用券來添購新的3c產品，排隊很值得。（游念育攝）

台北市副市長黃珊珊也戴上口罩發放紅包，做好防疫措施。（游念育攝）

大年初五是開工日，光華數位新天地（光華商場）今舉辦開市活動，為避免武漢肺炎人傳人，台北市副市長黃珊珊、產發局長林崇傑和光華商場理事長林文偉等嘉賓，都戴上口罩到現場發放新春紅包，許多民眾甚至早上6點就來排隊，不畏寒冷，盼能抱走最大獎6千元抵用券。

光華數位新天地開市，同時請來宋坤傳藝表演團隊揭開序幕，在財神爺和舞龍舞獅加持下，香爐一度發爐，吸引許多民眾目光，讓光華商場開工更加熱鬧，黃珊珊致詞時提到，過年期間武漢肺炎讓民眾相當緊張，北市防疫工作做得很好，在密閉地方或近距離接觸時，要記得戴口罩。

黃珊珊也表示，雖然電商的時代興起，但無法取代觀光華商，擔任21年市議員，參加過10幾次光華開市，也笑說，家中的電腦都是「光華牌」，只有光華商場能提供客製化的服務，才能找到最適合自己的東西。

今年光華商場共發放168組「鼠年吉祥紅包」，最大獎為6千元抵用券，幸運得獎的陳先生表示，一早就來排隊很值得，抽中大獎很開心，會拿這6千元買些3C產品，為新年添購新的設備。

林崇傑呼籲，北市府在過年期間密集召開會議，口罩也會順利提供，請民眾不用擔心，出入公共場所務必戴口罩、勤洗手，有不適症狀一定要迅速就醫提報，大家一起努力，一定可以克服武漢肺炎。

(中時 )