大陸武漢肺炎疫情焦土化，多國出現確診病例，疫情造成全球恐慌，在台灣的情況則是提升防疫等級，行政院長蘇貞昌日前下令限制口罩出口一個月，先確保庫存量以保護台灣民眾，然遭大小S、楊培安、范瑋琪等藝人批評辱罵，引發軒然大波，而至於大小S未將台灣境內安全放在首位的心態，昨知名醫師黃宥嘉解析其想法，點出「關鍵原因」，讓眾網友嘆中肯。

汪小菲曝光星妻大S赴日買口罩捐武漢，大S則說盼孩子因此懂得人道精神，「不希望他們變混蛋」，而小S則力挺姊姊，「沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」，范瑋琪更是爆粗口，痛批限制口罩出口的蘇貞昌是「狗官」、低俗臭流氓」，醫師黃宥嘉昨在臉書貼文，表達內心疑惑：「為何從台灣發跡的大小S從不在乎台灣人民的死活？」。

黃醫師表示，武漢疫情造成傷亡，鄰近的台灣理應認真防疫，而「貧賤夫妻百事哀」，認為如今台灣人民面臨口罩匱乏，其悲哀恐是姊妹倆不能理解的，也強調「先自救後救人」，才是人類真正的本性，言論獲得一致認可，網友大嘆「黃醫師良言」。

(中時電子報)