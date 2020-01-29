本波冷氣團由於水氣逐漸減少，僅大台北、基隆北海岸、宜蘭及花東地區有局部陣雨機率，其他各地大多為多雲到晴的天氣，不過寒流首波低溫將在今夜明晨來到，最低溫僅7-9度，周日(2)白天將開始逐漸回溫。

台灣颱風論壇專頁表示，這波寒流首波低溫將在今夜明晨來到，最低溫僅7-9度之間，中部以北、宜蘭及花東地區低溫約8到9度左右，預計周日冷空氣才會逐漸減弱，不過仍要留意日夜溫差大。

中央氣象局氣象局預報員王品翔表示，周日清晨前仍受寒流影響，白天到下周二(4)將持續回溫，各地受輻射冷卻影響，早晚溫差大，周日之前北部白天約14-17度，中南部約17-20度，東半部14-18度，不過中南部日夜溫差可達7-8度，建議民眾適時增添衣物保暖。

王品翔指出，寒流期間各地為多雲到晴天氣，只有北部、基隆北海岸、宜蘭及花東地區有零星降雨機率，下周二水氣稍增，除東半部地區有局部短暫雨外，其他地區仍為多雲到晴。

周三(5)至周五(7)日東北季風再度增強，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨機率，中南部地區仍為多雲到晴的天氣，日夜溫差仍要多加留意。

氣象局提醒，明天(30)白天基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣仍有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，依舊是【橙色燈號】警示；台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣為【黃色燈號】，提醒民眾注意低溫，支氣管敏感民眾務必帶口罩及做好自我健康管理。

(中時 )