詹子晴、詹媽媽、葛兆恩、金友莊及王思佳、布蘭妮三對親子檔上《請問你是哪裡人》，相互控訴出國旅遊的地雷行為，詹媽媽指控有次母女倆去澳門玩，詹子晴帶她去巴黎鐵塔，讓她好開心要詹子晴幫忙拍照留念，結果就在下樓的電梯裡，她看到詹子晴所有拍的照片都是閉眼，加上背景看不出來是巴黎鐵塔，她難過到掉眼淚，讓詹子晴當場嚇傻，不過事後詹子晴把她的閉眼照放在網路上卻獲得網友廣大迴響，被網友直呼好可愛。

有一回詹子晴帶她去香港玩，想說她沒搭過遊艇，就拜託香港朋友開遊艇帶她去海玩，結果一上遊艇詹子晴就被朋友抓去玩狼人殺，完全不知道狼人殺在幹嘛的她，只好參觀遊艇，看到最後無聊就躺在遊艇房間的床上追劇。

從中午玩狼人殺到天黑的詹子晴中間有去關心她，「我說可能是在船上待久了有點頭昏，沒想到詹子晴治療我頭昏的方法竟然是拿出紅酒，要我整瓶喝完就沒事了。」最後喝完紅酒的她就在不同的房間裡追劇度過，她無奈地說當時好想回家，但也是個不錯的回憶。

(中時 )