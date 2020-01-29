武漢肺炎的疫情全球蔓延，許多人也搶購防堵病毒的口罩，有網友PTT上貼文詢問，「一個口罩戴多久需要更換？」引發網友熱烈討論，而醫生表示，即便外觀乾淨，6到8小時還是要換。

昨日有網友在PTT上貼文詢問，「口罩是不是戴一天就該丟？」並表示，出門口罩戴整天，內外應該都很髒，那是不是每天都得換片新的？這樣沒囤貨的話，會不會幾天就沒口罩戴？還是說現在情況沒那麼嚴重，所以健康的人還不用戴。

貼文立刻引起網友議論，「口罩不能戴一天才換吧？只要出現髒汙、濕掉就要直接換；若出入醫院、接觸病人最好是離開醫院就換新的，像是，醫院護理師通常4小時就換一個。更有網友呼籲，別為了省錢，就不斷重複使用同個口罩，這樣會使防疫效果大打折扣。

而衛服部豐原醫院急診室主任林技政表示，戴口罩是為了減少飛沫感染風險，而一般外科口罩只要碰到水、分泌物或髒汙就應立即更換，此外，即便外觀乾淨，使用6至8小時也一定要換新的。

(中時電子報)