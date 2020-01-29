中國爆發武漢肺炎疫情，星巴克在大陸有2000多家分店停止營業，並調整營業時間，成為首家示警因武漢肺炎疫情，財務受衝擊的主要美國公司。蘋果也關閉武漢一家分店。

● 星巴克估 中國市場長期仍可雙位數成長

全球最大連鎖咖啡品牌星巴克在中國有4292間分店，這次因為新型冠狀病毒肺炎疫情，須關閉2000多間分店。中國市場占星巴克全球營收約10%。

星巴克預期會有暫時性的重大財務衝擊，但後續端看需要關閉多少家分店，以及時間多長。

星巴克高階主管表示，最快要到3月才會知道財務會受到什麼樣的影響，但長期來看，仍預估能維持雙位數成長。

● 蘋果限制員工赴中出差

蘋果執行長庫克（Tim Cook）今天說：「我們的精神與在整個地區受影響的所有人同在。」

他說：「我們正在捐款給努力抑制疫情的團體，我們也與我們的團隊和夥伴非常密切合作。」蘋果從上週起已開始限制員工到中國出差。

蘋果有部分供應商就位於疫情爆發中心武漢的附近區域，庫克表示公司正在研究風險減害計畫，並以替代性資源彌補生產損失。

他說：「至於武漢以外地區的供應資源，所受到的影響就不太清楚了。」蘋果說已經關掉位於武漢的一家分店，部分零售合作夥伴也已關店或縮短營業時間。

庫克說：「我們正在採取額外的防疫措施，頻繁地深度清潔商店，並為員工量體溫。」

(中央社)