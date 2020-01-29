郝龍斌確定參與國民黨主席補選，今（29）日他引用已逝NBA巨星Kobe Bryant名言，「我可以接受失敗，但我不能接受放棄」，表示國民黨正需要如此，「世代整合由我來承擔」。

郝龍斌在臉書表示，「自我顛覆，極難。然若能成，必見革命性重生。」提到朱立倫說的，國民黨創黨126年，這樣歷史久遠的組織，最需要經過自我辯證的方式，得到全新的生命，而朱揭示的改造，可以同心協力完成，「就從黨主席改選，踏出改造的第一步。」

郝龍斌說，正如面對民進黨的全面過半執政，新的美中關係牽動兩岸變局，我們需要自我質變的重生，而自我顛覆、自我辯證的力量，在自然界及社會人文結構的世代轉移，往往是來自原世代的質變。

郝龍斌表示願意奮不顧身肩負這樣的責任，創造新的生命，孕育黨的下一代領導人及新典範。雖然不是年輕人，不是新生代，但郝龍斌自認，處於上一世代和下一世代自我轉化辯證的位置及經歷。

曾擔任過四任副主席，郝龍斌深切體認，歷史久遠的國民黨問題在那裡？舊典範的瓶頸如何蛻變？並願意當這個黨典範變遷的引動者。郝龍斌說，再沉重的自我蛻變是由我們這一代來承擔，開創新典範交給下一代，「種子是上一生命的終點，下一生命的起點。我郝龍斌無可推卸！」

(中時電子報)