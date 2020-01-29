大年初五同時也是春節連假最後一天，國道五號及蘇花改也再度湧現趕著回到工作地的北返車潮，但因為許多民眾已經利用前兩天提前北返，分散不少車流，29日國五、雪山隧道及蘇花改雖然車多，但交通狀況仍比原先預期的要好一些。

四區工程處交通管理中心主任陳國正表示，蘇花改在29日上午，除了花蓮端的崇德路段及谷風路段車流量較大，車速相對較為緩慢一些，其他路段都相當順暢，但預估在下午1、2點，會出現另一波車潮，這也應該是最後一波的北返車潮。

在國道五號及雪山隧道方面，坪林交控中心表示，因實施匝道儀控管制，宜蘭縣的幾個北上國五匝道，除了宜四線匝道較少人行駛沒有出現回堵，其他的匝道則分別回堵0.5至1.5公里不等。

雪山隧道則擁塞嚴重，北上入口處回堵4公里，前面路段車速只能維持約20公里，過了中段之後，則稍微提升至40公里，由於今年多了蘇花改，會有多少車輛是從花蓮端北上無從預估，因此29日的雪隧要到幾點才能將車潮紓解完畢，難以估算，如果車潮消化速度超前，國五北上高乘載管制也將會視情況提前結束。

(中時 )