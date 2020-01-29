春節假期結束，各級學校接續將要開學，很多家長擔心小朋友上學，人群聚集在教室空間，教育局表示，因應大陸武漢肺炎，30日開工日設置警示牌，鼓勵教職員生戴口罩到校、勤洗手及拱手不握手；家長、廠商、志工與訪客等進出校園與補習班，要求務必戴口罩，校園即日起每周末消毒，直至疫情降溫。

教育局指出，開學後要求各校進行全面清查，針對來自疫區的國際師生或至疫區旅遊返國的教職員生予以造冊列管，建立健康監測機制，如有疑似症狀應協助盡速就醫。

各級校園依教育局所訂《嚴重特殊傳染性肺炎查檢表》，落實各項防疫事項自我檢核，已要求各級學校、幼兒園及補習班加強防疫，包括備妥足量口罩、額溫槍、消毒用品等防疫物資，

教育局也提醒學校行政職人員，30日上班日，第一線服務家長、民眾人員應戴口罩，校園避免舉辦大型集會及團體活動，遇有必須辦理的情形，應安排於通風良好環境，減少在密閉空間進行。

同時，也透過通知單、海報、宣導活動等多元方式加強向師生、家長宣導衛教，建立健康的生活型態；若校園發現疑似個案，應立即電話通知教育局及衛生局，並至教育部校安系統通報，並隨時與醫院及衛生局保持聯繫，關心及了解個案健康狀況。

教育局強調，防疫沒有假期，校園是人群聚集之處，將督導各級學校、幼兒園及補習班落實各項防疫工作，同時呼籲家長應指導子女保持良好個人衛生習慣，勤洗手並注意咳嗽禮節，盡量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，減少病毒感染機會。

(中時 )