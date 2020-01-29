2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）引起不少民眾恐慌焦慮，再加上大陸冷氣團南下，北部地區低溫下探10度以下，這幾日又濕又冷，本來就是容易引起感冒的天氣。除了呼籲民眾戴口罩、勤洗手、避免出入人多公共場所，更重要的是維持自身免疫系統在良好狀態，以防止各式病毒藉機入侵。

武漢肺炎確診案例不斷增加，但每個人的症狀不大一樣，有的人完全沒事、有的人嚴重到需要住院、甚至死亡。花蓮慈濟醫院能量醫學中心主任許瑞云認為，平時口腔、鼻子、消化道等都是跟許多細菌、病毒和平相處，如果有好的免疫系統來抵擋就能相安無事，但是如果正值壓力大、情緒差、飲食不當、睡眠不佳等導致免疫系統下降時，那麼細菌或病毒就會趁機而起。

如何幫助提升自己的免疫系統？許瑞云提出8大免疫力提升方法，防肺炎先從提升免疫力做起：

1.做好保暖：身體暖和能量流動比較順暢，免疫系統也會比較好；身體寒冷，新陳代謝會變慢，而且身體得要耗費更多能量來保持體溫。

2.調整壓力：情緒維持平靜，過渡激動的情緒會耗掉太多的能量。

3.睡飽睡好：如果最近疲累或身體不舒服的人尤其要早睡，冬天最好十點以前能夠上床。

4.調整能量：每天一定要做至少一次的五分鐘快速能量提升運動，能量平衡穩定，身體的免疫系統自然會好。

5.多接觸大自然：可以赤腳走在草地上、海灘上或石頭上，也可以抱抱樹（松樹、柏樹為佳），吸收正能量，排掉負能量。

6.飲食均衡：多吃各式豆類堅果、蔬食，避免大魚大肉或人工再製品。冬天避免冰涼的食物，可以多喝優酪乳，儘量少吃甜食，包括甜的水果。

7. 正向觀想：早上剛起床但還睡在床上的時候，及晚上躺下來睡覺時，先緩慢的深呼吸三次，然後觀想：今天是完美的一天，全身的每一個細胞，每一個基因都閃閃發光，閃耀著健康平安、幸福和諧的光芒，我全身充滿愛和感恩的能量，無論發生什麼事都會帶給我最好的學習與成長，我願意安心喜悅的接受。

8. 保持專注在當下：提醒自己很安全、很放鬆，讓我們恐懼不安的是腦子裡的小聲音、編造的故事或跟媒體隨風而起的恐懼，所以要把自己拉回當下，我在這裡很安全。

許瑞云表示，對任何的傳染病或疾病，都可以選擇用輕鬆愉快的心情來面對該來的一切，緊張、抗拒、害怕或恐慌反而會讓身體的能量緊繃、無法流動，讓修復身體更加困難；而放鬆可以讓身體能量流動比較順暢，身體修復會更加容易。

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(中時電子報)