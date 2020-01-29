鼓勵青年尋職並返鄉就業，台中市府去年推出青年「就業金安薪」，提供跨域補助金、短期職場適應金及上工獎勵金等三金，補助逾1400名青年，今年加碼「即時就業獎勵金」，送給台中市青年就業新春禮，設籍台中市待業3個月青年，經推介就業滿14天，即可領取「即時就業獎勵金」3000元。

勞工局長吳威志表示，考量青年初入職場就業困境多，市府開辦「即時就業獎勵金」，就業滿14日即可領取3000元獎勵，補貼青年生活開銷，若青年持續就業，更可合併請領「就業金安薪」之跨域補助、上工獎勵金等，獎勵金最多可達2萬5000元。

台中市就業服務處代理處長許淑玲指出，台中市去年辦理求職登記青年超過2萬6000人，經推介就業者高達1萬7000人，於臨櫃服務時發現部分待業青年並非學經歷不好，有些因過去職場適應性不佳，面臨就業市場裹足不前。

市府推動待業3個月青年經推介就業，也考量就業穩定性，若領取「即時就業獎勵金」後因故離職者，得於30日內轉職1次，並可再申領第2次即時獎勵。

台中市就業服務處今年開辦「即時就業獎勵金」方案，3月將舉辦「返鄉青年就業博覽會」、4月「中科園區-科技薪貴就業博覽會」、5月「幸福五月-勞動萬歲」等徵才活動。

(中時 )