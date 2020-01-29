王源、歐陽娜娜主演的古裝劇《大主宰》，由兩位00後演員同時擔綱男女主角，而這也是他們首次主演古裝電視劇。巧合的是，兩人同樣熱愛音樂，更先後赴美國波士頓伯克利音樂學院求學。

此劇自2018年3月底開拍，歷時115天拍攝，同年七月底殺青，從宣佈開拍到上檔近兩年時間，網友發現兩人殺青後，陸續合作過多次，曾在綜藝《王牌對王牌》搭擋，去年金雞獎典禮上，也有共同演出，與黃軒、周冬雨等人合作演唱歌曲《歲月》，王源擔任鋼琴手，在旁為他們彈奏鋼琴，歐陽娜娜則穿著紅色禮服負責拉小提琴，驚喜同框。

《大主宰》改編自天蠶土豆的同名玄幻小說，描述資質卓越的少年牧塵，從草根少年成長為撼動大陸為善除惡的英雄，在這過程中獲得了友情和愛情的故事。王源飾演熱血青年牧塵，歐陽娜娜則演出傾國傾城的洛神族女皇洛璃，劇中兩人有感情戲，對此，王源曾透露拍感情戲很困難，又說一開始和歐陽娜娜不熟悉時很緊張，熟悉後才慢慢卸除了緊張感。此外，《大主宰》日前釋出預告片，其中王源一句背對歐陽娜娜糾結地說出，「我不會再讓你離開我了。」深情又為情所困的模樣，網友直呼心疼。

歐陽娜娜在《大主宰》中，飾演傾國傾城的洛神族女皇洛璃。（圖／WeTV提供）

歐陽娜娜除在音樂上嶄露頭角外，她於2014年以電影《北京愛情故事》在影視圈綻放光芒，而後參與電影《破風》與電視劇《是！尚先生》等演出。《大主宰》是她首次主演古裝電視劇，此劇將於30號晚間八點WeTV開播，每週四五六更新2集，VIP搶先看6集。歐陽娜娜在《大主宰》中，飾演傾國傾城的洛神族女皇洛璃。

(中時電子報)