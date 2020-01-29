台彩統計自小年夜(23日)至大年初四(28日)累計已送出169組100萬元獎金，共 201名幸運兒對中大獎，其中獨得百萬獎金的高達145人，佔比約 72％。對中春節大紅包的201張彩券中，九成是一般投注，近9成用電腦選號。

台彩金鼠年春節加碼，大樂透自小年夜起連續開獎11天，每天並加開9個獎號，總共要送出360組100萬元的春節大紅包，目前已經開出201張百萬彩券，台彩統計，有18張、9％採用包牌方式投注，其餘183張、91％是一般投注。選號方式的部分，有172張、85.6％採用電腦選號，自選號碼的有29張、14.4％。

以購買的時段來看，傍晚至開獎前的16時至20時下注的佔多數，比例近四成，其次為中午時段10時到14時購買，佔比亦高達36.3％ 。

大年初五（29日）大樂透仍將開獎，本期頭獎預估上看1.1億元，並將繼續加開9個春節大紅包獎號，只要對中其中6個就可把百萬獎項帶回家，購買一張大樂透可以對兩種獎項。

(中時 )