武漢肺炎最新進度記者會

武漢肺炎台灣確診病例已累計8例，疾管署今(29)日下午2時舉行記者會，報告最新疫情進度。針對病例通報，我國新增96名通報個案，目前累計621例，277人隔離觀察中，確診病例仍維持8例，未有增加。

有關確診收治的部份，目前基因變異的部分都還蠻穩定。臨床上治療則以支持性療法為主，因為目前沒有特效藥，但現在的患者接受這個療法狀況都很穩定。

對於居家隔離民眾的監控措施，疾管署長莊人祥表示，電子監測的手機上會有電話號碼及LINE的ID，地方人員、民政司人員監督，此外若發現它距離住家較遠，會發訊息提醒，且警政署也會獲得相關訊息，藉此落實居家隔離。同時也會留隔離人員原本的手機，以避免漏接新發的手機電話。

至於電子監測的頻率，莊人祥說至少一天一次，會透過電話或是LINE訊息連繫，確認狀況。目前則已就居家隔離的狀況先做。而廠商會送幾個來先測試，明天才會提供較多電話。

電子監測的範圍，則會根據註冊的家中地點，會設定一個區塊，若超出範圍的話，就會跳出通知。處理方式則分兩部分，地方人員會有鄉關人員的資訊去查看狀況，而警政人員也會收到警報通知，去了解整體狀況。

警政署副署長黃宗仁說，防疫是全民大作戰，如果被隔離的患者沒有離開固定區域，但上下移動的話，就要請村里長、家人都要幫忙注意。而被隔離的人也有鄉關的責任與義務，呼籲大家都要遵守相關的規定。

對於陸客團的動向，莊人祥說，目前所有陸團將在1月30日全數離境，而司機也是早晚都需要量體溫，觀光局都有與這些團聯繫。

至於陸生的部份，教育部司長黃雯玲說，並沒有歧視的意思，為因應武漢肺炎的疫情，若陸生耽擱入學時間，教育部已有「學生安心就學的措施」，針對陸生就學的方式及年限都有相關措施。

黃雯玲說，陸生來台居住隔離問題，若學生是2月9日之後才來台的話，需要集中監測14天，理論上是一人一房為原則，不會與其他學生混住。

媒體提問，有關防疫SOP是否要調整？莊人祥表示，我們跟香港比較不同，我們是海島國家，大陸人民來台都需要通過海關。我們在檢疫的部分，自從限制大陸團來，也針對湖北地區返台的民眾，進行居家檢疫，就是為了防止疫情擴散。

專家認為，發病前恐就有傳染力。莊人祥說，也許！但我們能做的是先進行居家隔離、居家檢疫，用這些公共衛生措施，降低病毒傳播。

(中時電子報)