因應武漢肺炎疫情，台中市政府勞工局呼籲勞雇配合加強防治作業，勞工若因工作感染「武漢新型冠狀病毒」，雇主應給予公傷病假，並辦理醫療及工資補償，提醒業者加強安全衛生宣導、疫情通報、工作場所消毒等，保障職場安全，面對疫情，雇主應確實保障勞工權益。

台中市勞工局長吳威志表示，勞工若感染「武漢新型冠狀病毒」，屬於非因職業上原因感染者，勞工可依勞工請假規則請病假或事假；准假後，勞工未出勤不得視為曠職，但雇主可請勞工出具證明文件。

若勞工因工作感染武漢新型冠狀病毒，被認定屬於職業上原因感染，雇主應依勞工請假規則第6條規定給公傷病假，並依勞動基準法第59條規定，辦理醫療及工資補償。

吳威志指出，勞工家屬若感染武漢新型冠狀病毒，勞工可依《性別工作平等法》第20條規定，申請家庭照顧假，該請假日數併入事假計算，一年最多七日。

家庭照顧假的薪資計算，依各該事假規定辦理，雇主不得拒絕勞工申請家庭照顧假，且不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其它不利處分。

(中時 )