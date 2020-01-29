嘉義縣一名何姓民眾日前在臉書PO文，一位邱姓友人日前向她求助，指自己2歲多的兒子被郭姓丈夫施暴；何姓民眾將私訓內容PO上臉書，引起警方關切，主動前往追查，警方28日到邱女住家了解，發現一家三口都不在家，在附近搜尋仍無所獲，目前鎖定郭男疑似在台南學甲區，已通知台南警方協尋。

私訊內容提到「他剛剛又很生氣動手打我小孩」、「他也這樣打我，我真的受不了」、「姐姐救救我好不好」等，並附上兒子疑似被施暴的照片，照片中孩子臉頰明顯紅腫，何姓民眾27日將私訊內容PO上臉書後，立即引發網友撻伐。

警方表示，有關網路社團所述的虐童案件，目前沒有接獲民眾報案，已主動介入並派員訪查，也通知社福單位協助處理，另請PO文的何姓民眾提供相關事證，主動與布袋分局義竹分駐所（副所長羅永芳，電話05-3412009）聯繫，以利後續偵查。

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(中時 )