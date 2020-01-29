汪姓男子駕駛黑色轎旅車，自撞安全島，車上被查出2小包安非他命。（摘自台南諸事會社粉絲頁／程炳璋台南傳真）

2019新型冠狀病毒正肆虐，民眾把上醫院視為畏途，卻有警察因需24小時戒護人犯，不得不在加護病房外站崗，汪姓男子27日大年初五開車在海安路與文成五路口自撞安全島，車內被搜出毒品，他因身體不適送醫住院觀察，警方連續戒護兩天，看著疫情嚴峻的消息，不由得心驚膽顫。

40歲汪姓男子27日下午4時許開車行經海安路與文成五路口，因為低頭撿錢，不慎自撞安全島，警方到場處理時，竟發現車內有安非他命2小包，將他帶回警局作筆錄時，他突然大喊胸口疼痛，只得暫停偵辦，將他送往大型醫院就診，醫護人員檢查後，稱需住院觀察。警方派人輪流在病房外戒護。

「親戚打電話問我去醫院幹嘛？還不能明講」2019新型冠狀病毒還在傳染期階段，疾管署每天發布確診與疑似病例數字，都令人心惶惶，這段期間出入醫院，不僅自己害怕，家人也擔心。員警儘管百般無奈，只能戴上口罩，猛噴消毒水，與同事輪流站崗。

2019新型冠狀病毒擴散期間，維護治安的警察，不僅要抓毒犯，還要涉足醫院戒護受傷毒犯，每位警員都都深怕一不小心也感染病毒，得不償失。

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(中時 )