高齡化、少子化社會到，國人願意「以房養老」趨勢明顯。金管會29日公布最新統計，「以房養老」（商業型不動產逆向抵押貸款）業務截至108年12月底已達4,080件，核貸額度則有228億元，年增率分別成長32.9％、34.5％，辦理最積極的清一色為公股行庫，包括：合庫、土銀、台企銀、一銀、華南銀。

金管會29日表示，到108年12月底止，已有14家銀行提供商業型以房養老貸款，除一般貸款方案外，也有結合信託及保險商品者，年長者可依據其實際需求，選擇適合的貸款方案。

到去年底止，以房養老貸款的核貸件數有4,080件，首次突破4,000件，核貸額度約228億元，比去年同期分別成長32.9％、34.5％，呈現穩定成長趨勢。

就區域來看，據金管會統計，申請以房養老貸款的熱門地區，仍以大台北都會區為主，全國4,080件中，北北基的件數就有2,072件，占了一半以上；核貸額度則有158億元，比重更高達近七成。排名第二的則是中彰投地區，件數589件、核貸額度有22億元。桃竹苗地區則排第三，件數達470件、核貸額度18億元。

就性別來看，「女性」申貸情況也比男性踴躍，以房養老申請人是女性占了55.27％、件數達2,255件，男性則是44.73％，件數為1,825件，原因可能包括很多夫妻購屋時，產權多登記在妻子名下，及女性較長壽等。

以房養老貸款案件「平均承作年限」，則是21.88年。

在銀行承作量方面，到108年底止，合庫蟬聯榜首，承作1,610件，金額95.57億元，已逼近百億元，市占率41.9％。排名第二的土銀承作件數1,314件，核貸額度64.65億元，市占率28.3％。華銀排名第三，件數有731件、金額35.43億元，第四名及第五名則是台企銀及一銀，前五大銀行承作金額合計市占率就逾九成。

金管會指出，將持續督促銀行辦理該項業務，應落實執行金融服務業公平待客原則及金融消費者保護法相關規定，以保障金融消費者權益，及促進業務健全發展。

金管會表示，為避免金融消費爭議，現行銀行實務作業流程已納入專家諮詢機制，要求借款人(年長者)於申請時需備有律師諮詢函或有第三方見證人，及指定具法定繼承資格之人或第三人(無法定繼承資格之人時)為通知義務人，使年長者能充分瞭解契約內容及所生權利義務。

(工商 )