2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，全球各地確診人數不斷增加，林瑞陽、張庭、大S、汪小菲等台灣藝人都陸續捐款、捐口罩援助，根據28日武漢市慈善總會發布最新捐款公告，其中天團五月天所屬「相信音樂文化傳媒（北京）有限公司」也列在捐款行列中，大方捐助500萬人民幣（約2167萬台幣），低調協助武漢肺炎疫情防治。

武漢肺炎疫情蔓延，五月天大方捐贈500萬人民幣（約2167萬台幣）捐助當地。（翻攝微博）

長期關注公益的五月天，赴各地開唱總會低調捐款給當地社福團體或公益機關，包括2014年高雄氣爆事件，五月天捐出5700萬元給氣爆專戶，2016年再捐款1500萬元至高雄市社會局、陽光基金會，2017年、2018年也分別捐款給桃園市府、台中社福機構，2019年也捐給中國兒童少年基金會300萬人民幣（約1316萬台幣），上週亦捐給新北市府10輛福斯Caddy Maxi七人座車款，作為「逗陣走專車」，市值高達1130萬元，協助解決長者交通問題。

出身浙江、所屬相信音樂的藝人丁噹，今天也在微博po出一張戴口罩照片，並寫道「勤洗手，少出門，進出戴口罩，保持家裡乾淨，消毒通風空氣流通」，並呼籲大家如有發燒、咳嗽、儘早發現儘早隔離治療，也信心喊出「加油，我們一定會打贏這場仗」。

武漢肺炎疫情擴大，歌手丁噹也呼籲大家勤洗手戴口罩。（翻攝微博）

(中時 )