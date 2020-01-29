洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）日前才在一場意外中身亡，事隔不到一週，體育界今（29日）再度傳來一項噩耗，曾經效力於密爾瓦基釀酒人的投手艾維拉（Narciso

Elvira）在祖國墨西哥遭人殺害，享年52歲，此外，艾維拉的兒子也在這場意外中喪命，消息曝光後，不少網友紛紛在推特發文哀悼。

墨西哥治安相當不好，光是去年因槍擊案身亡的人數就多達34582人，根據當地媒體報導指出，艾維拉和兒子一起從家裡走出來，結果在自家社區附近遭武裝人士殺害，父子倆皆命喪黃泉。

艾維拉棒球生涯從墨西哥聯賽開始，於1986年轉戰美國職棒效力釀酒人，直到1990年才首次完成大聯盟初亮相，該年出賽4場，累積5局投球，繳出5.40防禦率成績單，之後就沒有在大聯盟出賽的紀錄，相繼加盟德州遊騎兵、洛杉磯道奇的小聯盟球隊，2000年轉戰日本職棒加盟大阪近鐵猛牛隊（今歐力士猛牛），2年後到韓職三星獅發展，2005年回到墨西哥聯賽打球直到退休。

(中時電子報)