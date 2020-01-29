用九柑仔店從大年初一到2月8日元宵節有彩繪燈籠活動。（張毓翎攝）

攝影比賽從大年初一到元宵節，民眾前往柑仔店拍攝現場，捕捉讓您難以忘懷的美好印象。（張毓翎攝）

身兼嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長的黃淑晴引進嘉義縣18鄉鎮市的伴手禮品在柑仔店裡販賣。（張毓翎攝）

柑仔店旁有間真正的百年柑仔店「慶和商店」，現在生意越來越好。（張毓翎攝）

熱門電視劇《用九柑仔店》的拍攝場景位於嘉義縣六腳鄉潭墘社區，去年熱播時，成為劇迷的打卡景點，也帶動當地觀光人潮；幕後最大推手黃淑晴表示，或許電視劇下檔後，熱潮可能退燒，但不能因此畫地自限，除日前舉辦音樂會，近日還辦理攝影比賽，邀請民眾拾起相機，讓更多人一窺社區的人文之美。

身兼嘉義縣嚴選伴手禮協會理事長的黃淑晴引進嘉義縣18鄉鎮市的伴手禮品在柑仔店裡販賣，她表示，柑仔店旁有間真正的百年柑仔店「慶和商店」，擺放早期的糖仔罐、餅仔罐等零食，還有抽抽樂等玩具，來到這裡的遊客，不僅光顧戲中場景，體驗純樸農村裡濃濃的人情味，還能帶回各鄉鎮市的特色美食。

由於潭墘社區鄰近蒜頭糖廠及故宮南院，嘉義縣政府將拍攝場景結合周邊知名景點，推出一日遊的觀光小旅行，推展六腳鄉獨特的魅力，民眾到故宮南院遊玩之餘，可到六腳鄉竹本村全長100公尺全台最大鸚鵡彩繪牆、朴子溪旁全長3公里的苦楝花隧道，或走訪六腳農會旁的巨型「故宮三寶」。

慶和商店老闆陳明豊說，店裡的生意越來越好，前幾天還看到來自日本、新加坡的遊客來玩；黃淑晴特別感謝縣長翁章梁、縣議員林緗亭、六家佃社造協會理事呂文正及社區廣大居民朋友，她說，因為有他們的支持，柑仔店才能帶動整個六腳鄉再次活絡起來。

黃淑晴說，這次的攝影比賽從大年初一到元宵節，民眾前往柑仔店拍攝現場，捕捉讓您難以忘懷的美好印象，張貼在「嘉義縣嚴選伴手禮協會—活動專欄」臉書上，有機會獲得價值8000元的伴手禮品，前10名還能獲得這齣戲原著漫畫家阮光民授權的限量文青帆布袋。

(中時 )