和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會。（翻攝臉書）

和拓原定初六開工再販售，因應武漢肺炎引起民眾搶購口罩，初四晚上臨時開放現場購買。（翻攝臉書）

國內傳出8例武漢肺炎確診個案，西螺鎮和拓環保科技有限公司附設庇護工場原定初六才開工，初四晚上先開放給民眾現場購買，每人限購5盒，初五一大早工廠外大排長龍，忙到一點休息，晚上七點半再開賣。

和拓環保科技有限公司附設庇護工場提供身心障礙者工作機會，過年前有加工一批口罩，原定初六開工再販售，因應武漢肺炎引起民眾搶購口罩，初四晚上臨時開放現場購買。

負責人程俊琅說，昨晚（初四）縣長張麗善打電話給他，說庫存的口罩間開放給民眾買，所以臨時開放現場販售，臉書公告後，一下子擠滿人，賣到深夜11點半，沒有漲價，以後也不會漲。

程俊琅表示，庫存量都夠，有做起來預備，現在只需要包裝，但是包裝人力初六才會到， 目前以家族人力應急，有十幾個。

和拓今早早上10點半開始開賣，每人限購5盒，一大早排了近百公尺， 一直過中午都維持30公尺長。的環保包裝是50個130元，單片包裝50個150元。

程俊琅說，工廠人員都沒有休息、吃飯，一點過後已經暫停，今天晚上7點半再開始賣；他呼籲口罩數量絕對夠，請大家不用恐慌，不用搶購。

(中時 )