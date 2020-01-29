春節假期即將走到尾聲，但突然爆發的武漢肺炎疫情急速升溫，由於武漢是大陸面板與記憶體生產重鎮，眾多台灣PCB指標廠在湖北設廠，目前大陸國務院也宣布今年春節延長至2月2日，無疑是讓整個供應鏈產能延後，甚至面臨「斷鏈」危機。

隨著武漢封城，員工年後如何回來上班，大陸目前還無法定案，但進出武漢交通都受管制，讓業界憂心「生產線人力不夠、既有庫存出不去」，電子業面臨「斷鏈」窘境。

武漢肺炎疫情急速升溫，進出武漢交通都受管制。（圖／Al Jazeera）

武漢可說是大陸科技發展重鎮，像是大陸前兩大面板廠京東方、華星光電，以及天馬都在當地落戶；武漢長江存儲、武漢新芯、兆易創新等大陸記憶體業者是當地重要企業。湖北省也是台灣PCB廠生產大本營，包括台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等都在湖北設廠，雖然工廠並非在武漢，但目前整個湖北交通運輸大亂，牽動年後供應鏈，電子業者對後續供貨狀況擔憂。

業界人士指出，PCB是「電子業之母」，是所有電子產品不可或缺的關鍵零組件，負責固定電子零件、提供零件電流連接，直接影響電子產品的可靠度及性能。台灣PCB廠湖北工廠若生產受阻，牽動全球電子業神經。

針對年後電子業恐面臨「斷鏈」危機，瑞穗分析師 Vijay Rakesh認為，武漢肺炎疫情衝擊相關供應商，若春節結束後，疫情持續惡化，恐導致武漢記憶體產出中斷，但是對美光、威騰電子等大陸以外的記憶體業者是正面影響。另外，Cowen的分析師Krish Sankar則指出，若武漢肺炎導致原料供應不及、受阻，甚至暫停生產，恐論影響長江存儲等大陸其他工廠的生產進度。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)