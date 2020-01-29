蔡姓民眾駕車行經西濱公路北上通霄路段不慎肇事，通霄分局埔口派出所員警協助推車脫困。〔通霄分局提供／謝明俊苗栗傳真〕

一名蔡姓男子大年初3開車載著家人沿西濱公路北返，行經通霄路段時，因晃神不慎撞及內側護欄，造成左側2顆輪胎爆胎，卡在內側車道內險象環生，轄區通霄警分局埔口派出所官警獲報趕往現場，先徒手將車輛推至路肩安全處，讓蔡某一家脫困，蔡某待換完輪胎後繼續返家行程，對員警協助感激不已。

通霄警分局埔口所是在大年初3下午接獲蔡姓民眾報案指稱，他駕車沿台61線117公里北上行駛，卻不慎自撞內側分隔島，造成左側2顆輪胎爆胎，停在台61線114.9公里北上路段，因該路段車速相當快，全家人停坐故障車內，險象還生。需警方協助。

警方據報趕到現場，見狀立即下車在車後疏導指揮，並徒手與拖吊業者及駕駛合力將車輛推至路肩安全處。據蔡男向警方表示，他開車載著家人從雲林娘家要返回新竹住家，行經事故地點因晃神不慎擦撞內側分隔島才造成事故，全家人都驚嚇不已。稍後，蔡男待車輛換完新胎後繼續北上，對員警協助非感謝。

(中時 )