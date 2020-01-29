高雄仁武警方偵破一家大型賭場，該賭場以象棋賭玩俗稱「12粒馬」。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄一家職業大賭場利用春節，以大社區慈恩堂納骨塔旁資源回收場為掩護，搭設大型帳棚，經營賭場。仁武警方28日晚間偵破這個賭場，起出一批賭具、賭金79萬4000餘元，以及帶回73名涉案人員包含賭場工作人員和賭客。

仁武警方日前接獲情資，指綽號「紅帥」經營主持大型賭場，以象棋賭玩俗稱「12粒馬」，供賭客押注以1比10賠率輸贏。且該賭場為防止警方取締，分工細膩，設有把風組、定點守望組、機車巡邏組，以無線電聯絡，過濾可疑人士，預防警方查緝。

該賭場還在大社區青雲宮定點招攬賭客，以及用專車帶賭客前往賭場，每天下午2時起開賭，營業至翌日清晨6時才結束。

檢警經過調查，於28日晚間收網，一舉逮捕綽號「紅帥」的吳姓負責人、楊姓莊家、賭場工作與把風等人員共12人；另查獲現場賭客61人，總計73人，當場查扣抽頭金及營利賭資10萬2000元新台幣，賭客賭資69 萬2000元，總計79萬4000餘元，現場並查扣把風通訊用無線電6台、手機12具及賭具象棋、紙牌等相關證物，全案依涉嫌刑法賭博罪及違反社會秩序維護法偵辦。

(旺報 )