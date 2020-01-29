「武漢肺炎」疫情未休，放完農歷年假，明天私立幼稚園就要開學，有媽媽反應，班上有同學一月中去過武漢探親，班上媽媽們已群起焦慮，到底該不該送小孩去上課？接下來，2月3日，有課後班的公立幼稚園也將開始上課，中、小學也將在2月11日開學，希望政府能有一個讓家長安心的做法。專家建議，近期去過大陸老師應造冊掌握，開學不宜到學校上課。

「武漢肺炎」疫情尚未有效獲得控制，昨日國內出現首例居家傳染本土病例，顯示病毒在無症狀期也會傳染，私立幼稚園首當其衝就要開學，媽媽們憂心忡忡。一位媽媽表示，班上有位小朋友一月中旬才去過武漢探親，雖然透過校方詢問對方並無症狀，但十分擔心潛伏期傳染，令班上媽媽們十分不安，校方也表示，無法硬性不讓這名孩子到學校上課，這個問題，相信不只有他們班上，接下來很多學校都會開課，政府應要有做法。

台大公衛學院院長詹長權表示，目前「武漢肺炎」感染者以中壯年為主，小孩還沒有病例，小孩是否具傳染力他持保留看法，目前看來機會不大，倒是去過大陸的大人一定要注意，如果老師近期去過大陸，政府應造冊掌握，開學不要到學校上課。

(中時 )