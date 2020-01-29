金馬導演陳哲藝、金馬影后楊雁雁28日來台宣傳電影《熱帶雨》，兩人一下飛機就到光點華山出席首場特映會，因逢武漢流感侵台，影廳內多數觀眾都戴著口罩觀影，陳本人也自備破百個口罩防身，可惜的是，他老婆原預計同行來台，礙於大陸國籍來台須先隔離只得作罷，夫妻無緣愛相隨，1歲多的兒子遊台初體驗也報銷。

楊雁雁（左）跟陳哲藝分享拍攝時的甘苦談。（好威映象提供）

特映會現場，陳哲藝分享該片在新加坡拍攝，而《熱帶雨》顧名思義就是全片有許多下著雨的場景，且多是用灑水車製造人造雨，但是在新加坡買水特別貴，劇組只好從馬來西亞運水來撒，多一個運水的動作也讓大夥吃足苦頭；另他不諱言本片NG超級多，因為演員說完台詞後的情緒表現是重點，需大量琢磨。

楊雁雁則聊到在電影裡為了求子勤打排卵針，現實中她為練習打針的動作，開拍前與專業醫療團隊學習，用1個月的時間練習幫自己注射食鹽水、熟悉打針的感覺，曾表示：「打針不是不怕，我一想到角色8年來每天都在扎針，用這樣的角度來克服恐懼和害怕。」

楊雁雁（右）跟陳哲藝在機場就進入「口罩模式」。（好威映象提供）

另一位電影主演許家樂正準備當兵無法參與宣傳活動，由陳哲藝、楊雁雁兩人擔起宣傳重擔，今也展開高雄、台北1日催票房行程，等跑完台灣宣傳，他倆又將遠赴法國打片。電影31日在台上映。

(中時 )