台灣出現首例「武漢肺炎」居家感染本土病例，台大公衛學院院長詹長權表示，這個案例突顯，患者在無症狀時即可傳染，與ＳＡＲＳ發燒才有傳染性不同，政府防疫只有ＳＡＲＳ的ＳＯＰ是不夠的，應宣導在公共閉密空間例如捷運上就要戴口罩。另台灣為何較香港早出現人傳人病例？主要因香港延後開學開工、實施在家上班等擴大「社會互動距離」的環境和行為的防疫方式多少發揮了效果，他山之石足以攻錯，值得台灣思考。

詹長權指出，距大陸最近的香港還未出現人傳人的病例，為什台灣比香港先有人傳人的「武漢肺炎」？一個可能的原因是，香港以對於中國疫情資料高度懷疑的態度、有社區傳染風險的前題及根據科學的知識來防疫，堅壁清野的全面消毒、延後開學開工、實施在家上班、關閉遊樂運動場所和取消大型聚會運動賽事等擴大「社會互動距離」的環境和行為的防疫方式來減緩人對人傳染的發生。

詹長權強調，香港以「緊急」的層級來控制武漢冠狀病毒，除了已停止的香港、武漢之間的鐵路和班機，1月30日起減少與中國跨邊界的旅遊，鐵路、渡輪停止營運，關閉兩個邊界檢查站和高鐵車站，班機減半，港府也將停發大陸人到港個別旅遊簽證，湖北省的居民不可進入，過去14天去過湖北省的非當地居民也不可入境香港。17萬6千名公務員大部分在家工作，至少直到2月2日，高中以下學校假期延長兩週至2月17日。「武漢肺炎」真的是一隻很不一樣的新興病毒，香港模式可以撐多久仍有待觀察，但是起碼目前比台灣模式有效一些，好的防疫方法就參考參考。

(中時 )