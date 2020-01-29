彰化衛生局共計列管19家業者、69名員工須自行健康管理，未來女台商出入過的場所，也會連續進行14天的消毒工作。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

衛生局提供攤商漂白水等消毒工具，稽查人員現場監督賣場、超市等進行消毒作業。（彰化縣衛生局提供／吳建輝彰化傳真）

武漢肺炎疫情日漸嚴重，中央流行疫情指揮中心日前公布第8例確診案例在彰化，縣府上下都不敢大意，除了加強各區疫情防範，也要求各級學校提早做好準備，避免校園成為病毒傳播溫床，今天清晨衛生局也到女台生曾經出入過的傳統市場、3C賣場及超市等地，進行清潔消毒。

面對武漢肺炎彰化成為本土案例首例，彰化縣長王惠美親上火線開記者會，與衛生局長葉彥伯說明個案感染情況與移動路徑，要求各單位螺絲拴緊全力對抗疫情，目前彰化衛生局共計列管19家業者、69名員工須自行健康管理，未來女台商出入過的場所，也會連續進行14天的消毒工作。

衛生局長葉彥伯指出，昨晚由稽查人員現場監督賣場、超市等進行消毒作業，今日凌晨5點針對個案曾經出現過的處所，提供攤商漂白水等消毒工具，協助進行消毒作業，共計完成17家，接下來凌晨4、5點也要到開市的傳統市場進行消毒。

葉彥伯說，衛生局人員也會每天針對接觸史人員進行健康管理追蹤，目前控管的69名員工均無異狀，而確診的２名病患目前狀況穩定，都在負壓隔離病房治療中，今天各級醫院恢復門診，民眾都很配合強制戴口罩的政策。

另外開學將近，縣府也要求各級學校，在開學前及早做好準備，避免校園成為病毒傳播溫床，要求校內備妥完整洗手設備及肥皂，為防堵校外傳染漏洞，也要求進出校園家長、廠商、志工及訪客等，都需要配戴口罩，另外也要求各級學校應避免舉辦大型集會或團體活動，如真有必要也請安排在通風環境，而幼兒園跨班團體活動則是全面暫停。

(中時 )