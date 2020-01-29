大陸武漢肺炎在台灣延燒。台灣中央流行疫情指揮中心昨天新增3名確診個案，包含2例來台自由行的70歲武漢嬤，以及1名台灣首起台灣本土嚴重特殊傳染性肺炎病例，國內累積確診案例達8例。指揮官陳時中昨宣布將發給2000名居家隔離者一支手機，進行全天候「電子監控」，今天率先發出第一批共460支手機，率先執行第一批管理。

昨天指揮中心宣布將發出2000支電子監視器後，引發各界質疑有效性。指揮中心監測官莊人祥今天表示，會建置一套系統，只要符合居家隔離、居家檢疫者，針對確定病例接觸者，就要配戴。

目前統計今天先發出第一批，有460名，今天會先發試行，手機上會有電話號碼，以及line 。地方衛生局人員以及民政司可以用用視訊方式聯絡，會隨時每天會跟他聯繫，請他回覆，當他離開居住點較遠的時候，會發簡訊訊息，請他沒有回應的時候警政單位會進行了解。

莊人祥表示，此外，也會留居家隔離者身上的手機，如果擅自出門，也會打他原本的手機跟他聯繫。

若擅自離開者，莊人祥表示，民政單位要看他是居家檢疫還是居家隔離，如果是從湖北回來符合居家檢疫者，違反擅自離開的規定，傳染病防治法可以最重罰一到十五萬。居家隔離部分，則根據傳染病防治法四十八條，可罰六到三十萬，情節嚴重會強制安置。

莊人祥表示，針對居家隔離者，會每天至少打一次電話，透過手機定位系統了解手機所在，並根據居家隔離者原來註冊住家地點的基地台的範圍，如果超過到另一個基地台就會有警示，傳到系統上。

但如果隔離者在同一棟大樓垂直移動，或是偷跑出去再回來，莊人祥表示，確實就有難度，但他強調，若民政、警政單位剛好打電話去沒人接，就會要求說明，並再度提醒其責任。

(中時 )