2020年澳網今天第2場女雙準決賽，大會第7種子、台灣姊妹組合詹詠然/詹皓晴迎戰大會第2種子、2018年澳網女雙冠軍匈牙利芭波絲（Timea Babos）/法國茉蘭登諾維琪（Kristina Mladenovic），經過分鐘苦戰，雙詹5比7、2比6敗下陣來，不過4強已經是姊妹倆四大賽最佳成績。

這場女雙4強賽4位選手中，詹詠然和芭波絲、茉蘭登諾維琪3人是前女雙世界第1，因此比賽開打前勝負難料，首盤前10局一路互保，且沒有出現任何破發點，直到第11局，雙詹遇到亂流，15比40出現2個破發點，雖然姊妹倆努力救回，逼進了「丟士」，很可惜又被對手連下2分而首度遭到破發，第12局芭波絲/茉蘭登諾維琪趁勢保發，靠著1個破發球局優勢，「匈法聯軍」7比5先發制人。

次盤詹詠然/詹皓晴在發球局屢次遇到麻煩，第1個發球局詹詠然就面臨被破發的危機，連失3分以0比40出現3個破發點，但姊妹倆趕緊回穩，連搶5分勇猛保發，不過第3局詹皓晴發球局就沒這麼好運，15比40再遇2個破發點危機，雖然守下了1個，最終還是被對手破發。

第5局再換詹詠然發球，這一局打了超過10分鐘、經歷了9次「丟士」，雙詹在第7個破發點不幸失守，難逃本戰第3度遭到破發的命運，至此芭波絲/茉蘭登諾維琪已經掌握了氣勢，第6局強勢保發後5比1領先，隨後詹皓晴在自己退無可退的發球局直落4球保住，接著茉蘭登諾維琪在邁向勝利的發球局，第1個發球局就收下勝利，匈法組合連續3年闖進澳網女雙決賽，將和大會頭號種子台灣謝淑薇/捷克史崔可娃（Barbora Strycova）爭冠。

詹詠然雖然無緣繼2015年跟大陸好手鄭潔獲得澳網女雙亞軍後，再闖澳網女雙決賽，但她還有和克羅埃西亞男將多迪格（Ivan Dodig）的混雙要拚，兩人是大會第6種子，明天要在8強賽單挑第3種子加拿大達布蘿絲姬/芬蘭康坦寧（Henri Kontinen）。

(中時 )