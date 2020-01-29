被稱為「透明系女神」新垣結衣接班人，22歲的高崎加奈美（たかさきかなみ），不只五官長得像新垣結衣，清純得讓人憐愛，她凹凸有致的玲瓏身材也相當火辣，已拍過多部電影，被日本鄉民大讚是「平成最後和令和的第一個天使」。

高崎加奈美五官酷似新垣結衣。（合成圖／kanami_takasaki IG）

高崎加奈美小學畢業就進入表演學校就讀，高中時成為女性雜誌《JK Girls》、《CHOKi x CHOKi GiRLS》模特兒。2018年，高崎加奈美初次以泳裝參加比賽，她當時雖然對自己的C罩杯沒有自信，但還是參加了《產經體育新聞》舉辦的比賽，讓廣大鄉民超驚豔。

高崎加奈美超敢露。（合成圖／kanami_takasaki IG）

高崎加奈美曾拍攝《集英社》寫真，被讚「美麗又大膽」，雖然有著如同新垣結衣一般、鄰家女孩的清純臉蛋，卻又敢穿敢露，也敢做出各種性感姿勢。就連被稱為「合法蘿莉」的長澤茉里奈(まりちゅう)，都稱讚高崎加奈美大讚，說她非常漂亮。

高崎加奈美集清純與性感於一身。（合成圖／kanami_takasaki IG）

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(中時電子報)