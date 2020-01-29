專家示範消毒藥水調配比例，31日開課指導房務正確消毒流程及方法。（縣府提供／李金生金門傳真）

大陸武漢肺炎蔓延，兩岸防疫最前線金門備戰，縣府決定取消明天的新春團拜，觀光處長丁健剛今（29）日帶隊赴旅館、民宿宣導消毒防疫作業，期待「大家一起來，病毒不會來」協力做好防疫把關工作。

縣府觀光處指出，交通部雖已於25日零時起限制團體出入境大陸地區，同時實施「小三通」出入境管制，但金門以觀光立縣，又位於兩岸要道，防疫工作刻不容緩，縣府第一時間便要求轄內各旅宿業者加強環境消毒、勤洗手外，接待旅客時也務必戴口罩，如發現疑似案例應立即通報相關單位（0800-001-922）。

縣府觀光處長丁健剛今天帶隊訪視旅館、民宿防疫工作，並訂於31日邀請專業人士跨海開課，指導房務正確消毒流程及方法，同時也會協助提供防疫用品給業者，希望旅宿業配合落實防疫工作，讓觀光客安心上門旅遊。相關課程報名詳情可至臉書「金門觀光逗陣行」或電洽觀光處（082-324174）。

另外，針對2／8-2／9金門馬拉松活動停辦，觀光處也已邀請〈金門縣民宿旅遊發展協會〉與〈金門縣旅館商業同業公會〉代表協商，研議後續退費機制。若遊客欲取消2／6-2／10訂房，應無條件辦理退費，共同維護金門友善旅遊形象，也為防疫盡一分心力。若遇有退費消費爭議無法解決，可由觀光處協助辦理。

(中時 )