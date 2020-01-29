中職球隊過了農曆年節，今天陸續恢復春訓，猿隊、獅隊開春的首要訓練重點將是備戰2月的海外交流活動，因此復訓的步調相當緊湊，事關各隊新教練首戰的面子，一點都不能馬虎。

統一獅今（29）日上午舉行新春團拜開工，董事長凃忠正、領隊蘇泰安帶領全隊教練與球員新春團拜，獅隊準備蘋果、橘子的傳統物件討吉利，象徵「蘋」安吉祥、大「橘」大利。

涂忠正親自贈送球員、教練「1元美金」紅包，象徵「一元復始」，結束簡單隆重新春團拜後，全隊隨即開始恢復訓練，投入第2階段訓練，備戰全新球季。

獅隊趕在「大年初5」恢復訓練，為了備戰新球季及2月中旬前往日本高知，與日職西武獅、阪神虎進行春訓交流賽，獅隊將從2月起於台南棒球場開始「紅白對抗賽」，透過賽事備戰，預計有4場紅白對抗賽。

蘇泰安表示，春訓已經進入第2階段，新的球季也即將開始，希望每個人選手保持健康及好的兢爭力，爭取開季一軍的企圖心與態度，投入第2階段春訓，讓今年獅隊能夠繳出亮眼成績。

(中時 )