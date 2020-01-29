農曆春節連假最後一天，在天冷助攻下，即使武漢肺炎疫情全台人心惶惶，包括信義區百貨、郊區購物中心等均在午後湧進不少戴口罩逛街與用餐人潮；大江購物中心副總何旭魁指出，春節從初一至初四全館業績較去年同期成長14.2%、成交筆數成長8.6%，主要還是拜天冷所賜。

初五一早亦湧入不少車潮與人潮，業者表示，隨著「武漢肺炎」疫情持續升溫，初四起發現館內配戴口罩的民眾明顯增加，超過五成，包括台北東區SOGO百貨、信義區新光三越百貨等均有8-9成民眾戴口罩逛街用餐，唯信義區人潮因陸、港等觀光客大減，業者指出，武漢疫情升溫，包括SOGO、新光三越等均自28日起啟動防疫機制，在員工安全控管上先行把關。

今年春節期間氣候轉濕冷，國人出國行多已取消，國旅走春亦改為室內行程，而使得區域百貨及郊區購物中心業績大有斬獲，像是遠百全台11店春節假期業績成長5%，而大江購物中心全館業績則較去年同期成長14.2%。

(工商 )