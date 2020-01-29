在美學者遭聯邦調查局盯上暗助大陸在全球廣徵科學人才的「千人計畫」再添一新例。美國司法部28日宣布，哈佛大學化學暨化學生物學系主任李柏與兩名陸籍人士被控暗中協助大陸竊取美國技術，這3人據稱接受「千人計畫」資助，且涉嫌隱瞞與大陸政府的關係被起訴。

美國司法部28日宣布，哈佛大學化學暨化學生物學系主任李柏與兩名陸籍人士被控暗中協助大陸竊取美國技術，並對美隱瞞曾大陸接受「千人計畫」資助。

據路透社報導，檢方起訴哈佛大學（Harvard University）化學及化學生物系主任李柏（Charles Lieber），理由是他在參加大陸政府「千人計畫」一事上沒說實話。北京於2008年推出這項計畫，專門吸引在海外工作的研究專家，但美國當局認為大陸近年積極竊取美國科學技術優勢，近期加強對此防堵，這波起訴可視為美國防範工作的一部分。

李柏被捕一事並不尋常，因為他並非華裔，且在哈佛是很知名的人物。檢方宣稱李柏以每月5萬美元的酬金及一筆超過150萬美元的資金，在大陸湖北省武漢理工大學建立實驗室。檢方認為，他未向調查員誠實告知與武漢理工大學的關係，也沒坦承自己參與「千人計畫」。

美聯社報導也指出，檢方認為李柏收到鉅額酬金的回報，包括發表文章、籌辦國際座談會，以及替武漢理工大學申請專利等。

另外兩名被起訴的大陸人分別是波士頓大學機器人學研究員葉延慶（Yanqing Ye，音譯）及貝斯以色列女執事醫療中心癌症研究員鄭早松（Zaosong Zheng，音譯），理由是替外國政府執行情報工作。

報導指出，檢方認為葉延慶是中共解放軍中尉，卻在申請赴美簽證時隱瞞軍方背景，她被控傳遞波士頓大學的研究資訊給大陸政府。鄭早松則疑似試圖把研究樣本偷運出美國，上個月在波士頓的洛根國際機場被捕，檢方表示，他當時攜有21個裝著敏感生物樣本的小瓶，打算回大陸繼續研究。

美國麻薩諸塞州行政區聯邦檢察官萊林（Andrew Lelling）表示，這是北京政府非常周密指揮的一次行動，為的是填補自身與美國的戰略差距。而美國聯邦調查局探員波納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）也強調，沒有其他任何一個國家比大陸對美國國安及經濟繁榮造成更大、更嚴重或長期的威脅；共產黨政府的目的，簡單說就是取代美國成為超級大國。

(中時電子報)