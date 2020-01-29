三立八點台劇《炮仔聲》今年年假放足五天，每位演員都過了一個好年假，劇組今（29日）開工，演員也陸續歸隊工作，由於武漢肺炎的關係，黃少祺表示今年過年非常沒過年氣氛，主要是疫情很嚴重外，他有好多大陸朋友都傳訊息說這次真的非常非常嚴重，讓他很擔心，所以過年期間他們幾乎是買食材在家自己煮，不像以前都到至外面大吃特吃。

黃少祺全家看埃及展。

但畢竟是過年，不讓小孩出門透透氣也說不過去，黃少祺說：「小孩ㄧ直想出門，帶他們出門可忙翻了，有去科博館、KTV唱歌和看埃及展覽，除了拍照外，都逼著小孩全程都戴口罩，還給他們噴酒精、勤洗手。得看緊孩子，深怕他們隨手拉掉口罩或東摸西摸的手上沾細菌。」不過看孩子玩的開心他也很滿足。

吳鈴山帶家人去釜山旅遊。

這次和小孩的同學家人一起去KTV唱歌，三個家庭湊在一起更是熱鬧，黃少祺想說難得帶他們去唱歌，就盡情地亂唱吧，結果小朋友們拿著麥克風不放，一直挖挖挖挖叫吵翻天，可比大人玩的還起勁。而今年過年為了犒賞自己去年辛苦，特別買了一支最新可摺疊的手機，花費大約五萬多，結果因為帶兒子開卡丁車，小兒子的車突然暴衝，黃少祺嚇到連忙跑去拉住，過程中手機從口袋掉出，損傷嚴重，他很樂觀笑說：「好加在孩子沒事！」

吳鈴山（左）與太太黃崇蘭在釜山開心吃海鮮。

而吳鈴山與太太黃崇蘭過年帶著家人前往韓國釜山旅遊，面對武漢肺炎擴散，韓國當地民眾也提高警覺，吳鈴山說：「搭乘地鐵時，有很多人都帶著口罩。」身處韓國的他們，也十分關注台灣是否有疫情蔓延，而在韓國時身上都備有乾洗手，吳鈴山說：「這是保護自己，保護家人，也保護其他人。」韓國返台後，吳鈴山覺得台灣民眾對於防疫的危機意識更強，10位民眾就有9位會戴口罩。

吳鈴山也分享，在韓國時手機會接收到當地政府發布的防疫警報，類似台灣地震發生時發布的緊急警報，隨時提醒民眾要做好防疫。

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(中時電子報)