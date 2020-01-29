英國一名年輕媽媽日前購買一套睡衣，打算送給2歲女兒當作生日禮物，但沒想到當她拆掉包裝將睡衣攤開時，1隻巨大的蟑螂屍體就這樣映入眼簾，一旁還伴隨著小小的蟑螂卵，嚇得她立馬打電話到公司客訴，但卻遲遲未收到回應。

據《鏡報》報導，去年聖誕節前夕剛好適逢羅伊（Karla Roy）2歲女兒盧比（Ruby）的生日，她買了一件普萊馬克（Primark）品牌的睡衣準備送給女兒，但睡衣裡頭竟夾雜蟑螂屍體，另外還有許多蟑螂卵遍佈在包裝上面，羅伊看到後當場發聲尖叫，「我將睡衣從包裝中取出，因為我習慣在給女兒穿新衣前先洗過，但後來蟑螂屍體掉了出來，我的尖叫聲差點把整個屋子給掀了。」

羅伊看到包裝上寫著印度製造，因此推斷蟑螂應該是在當地爬進去的，為了防止其他買家也遇到相同情形，她決定將自己遇到的情況PO在臉書讓大家有所警惕；針對這起事件，羅伊一直在跟廠商取得聯繫，但卻遲遲未收到他們的道歉回覆。

不過，羅伊不小心把當初購買的收據搞丟了，所以她寄e-mail給廠商時，他們回應將會預付裝箱費，讓羅伊可以把出問題的貨品寄回；隨後品牌發言人也說：「我們非常重視產品質量，並製定了嚴格的質量控製程序，並會與客戶保持聯繫，要求她提供更多資訊，以便我們可以對投訴進行全面調查。」

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(中時電子報)