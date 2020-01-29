康那香觀光工廠內擠滿人潮。(莊曜聰攝)

康那香董事長戴榮吉親自到工廠坐鎮，表示未來會新增產線增加產能，每日可達40萬片。(莊曜聰攝)

武漢肺炎疫情持續延燒，加上明天就是開工日，搶購口罩熱潮不退，台南將軍康那香觀光工廠一早9點不到就有民眾前來排隊等著進廠買口罩，結果2個小時不到就銷售一空，不少民眾氣得大罵；康那香董事長戴榮吉表示，目前兩條生產線日產量約20萬片，訂單已經排到6月，近期正整備廠內機械，增加產線應付，屆時預計日產量將可達40萬片。

康那香董事長戴榮吉今天到工廠坐鎮，並與重要幹部開會，他表示目前兩條生產線正常運作，平面（含醫療用）口罩日產約15萬片、3D立體口罩約5萬片，隨著市場需求大增，為消化大量訂單，將再增加一條生產線，近期就能上線運作。

戴榮吉指出，工廠生產的口罩提供給通路商及觀光工廠對外販售，並沒有多餘的庫存，因此才增加產線提高產能，現在是重要的防疫時期，會盡力配合政府的需求，且不會調整價格，若發現下游通路商擅自漲價將會停止供貨，消費者可以放心。

農曆春節期間由於民眾預期心理搶購口罩，一般通路口罩都出現缺貨情形，康那香觀光工廠從初二開始營業，每日都湧入許多民眾前來購買口罩，由於明天就是開工日，使用量將大增，一早工廠門口就大排長龍，雖然仍有限購規定，但2個小時不到醫療用口罩就被民眾搶光，讓還在排隊的人氣得跳腳。

康那香廠務中心副總楊合喜表示，適逢月底盤點，今天下午及明天上午觀光工廠都休息，明天下午1時才對外營業，屆時口罩仍會上架但數量有限，由於開工後已經陸續出貨，民眾也可向一般通路購買。

(中時 )