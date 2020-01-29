行政院長蘇貞昌今天視察「中央流行疫情指揮中心」，聽取疫情簡報，蘇揆要求各部會在上班日前盤點所屬各項管理及管制措施，務必做到滴水不漏，各部會首長對管理不得有破口，法務部及警政署對於違規行為也要「嚴管嚴辦」，「立刻管、立刻辦」。

蘇揆今天召集各部會舉行防疫會議，並在會中裁示，所有部會防疫應盡心盡力務必滴水不漏，為國人健康把關，因為看起來武漢肺炎情勢有擴大且險峻，台灣在第一線且往來頻繁，特別要求部會首長今天要親自到場，就是請部會首長注意到，所做的決議是決策會議，接下來各部會要主政責任所在。

蘇揆說，各部會主政該盤的該點的，該做的該檢討的，統統檢討好，只能更加油，不能有任何規避或退縮，對決議所要求的，務必全部到位。而且要全程緊盯一直到疫情解決。

他指出，各部會首長都了解職責所在，督管所屬對業管業務，一定要盡心盡力做好。總的來說不外「管理」及「管制」，管理包括空間管理及活動管理，如醫院的院內管理，不要任何院內減染，就是衛福部的範圍。而校園分為文學校及武學校，國防部也應該了解，不是只有教育部的事。

而車船機載具，則屬交通部範圍，蘇揆舉例，如電影院、補習班各部會業管才會清楚，各部會自行盤點不一一點名交待。空間管理不得有破口，「你的責任所在，我如質嚴格要求」。而活動部分，各部會掌握的活動如開學、考試等，各部會都要判斷。

至於管制部分，蘇揆也交待，包括料的管制及人的管制，像是口罩及醫療用品等對人民有影響的部分要管好，人的部分武漢團出去了，中國團後天就全部走了，還有哪些回來的，這些有人、有地點、有載具的包括居家管理都要管制好，不能趴趴走。

他說，如果有不照管制規定的，就要依照傳染病防治法嚴辦，這才像個政府，才是會做事，而且人民也希看到政府幫他管制。絕對不會說管他辦他反而全民認為政府管太多，這時候就是「嚴管嚴辦」，「立刻管、立刻辦」，希望法務部警政署及地方衛生局毫不客氣的做。

此外，蘇揆也表示，如果藉機要發災難財的，或買口罩去送的，海關、公平會、消保會等等，都要立刻拿出辦法，不然像個政府嗎？連個海關都守不住，把關都把不住，這些都要做好。

(中時 )