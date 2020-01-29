2020武漢風暴》疫情擴散 八大行庫全面取消團拜 15:362020/01/29 工商 朱漢崙 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 原本每年農曆春節後開市，八大行庫都會在總行舉行新春團拜，但是由於這次武漢肺癌的疫情影響，在昨日第一銀行先宣布取消新春團拜之後，其他七家行庫經營高層在今日下午也決定全面取消新春團拜。 八大行庫在大陸的分行可說是全體國銀最為密集，在農曆年假期間各大行庫也密切關注行庫在大陸分行員工的安全，特別是有些台幹在過年期間仍留守大陸，並未返台，相關安全也格外令人重視，根據各行庫目前掌握的訊息，尚未傳出有員工被感染的案例。 (工商 ) #行庫 #八大行庫 #新春團拜 #大陸 #取消 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中市府議會 取消新春團拜 14:352020/01/28 政治 彰化縣取消新春團拜 即日起強制民眾出入醫院配戴口罩 15:062020/01/28 政治 武漢肺炎防疫優先 南投縣新春團拜、燈會銅梁火龍演出都取消 17:342020/01/28 生活 面對嚴峻疫情 嘉義縣取消新春團拜 19:372020/01/28 生活 因應武漢肺炎疫情 高巿府宣布取消新春團拜 23:172020/01/28 政治 防疫第一 中彰投縣市府 取消新春團拜 04:102020/01/29 地方新聞 肺炎疫情延燒 基隆市府、議會團拜全取消 12:122020/01/29 生活 忙於疫情！衛福部、交通部取消新春團拜 13:562020/01/29 生活 證交所取消新春團拜 金管會三大信心喊話 14:302020/01/29 財經 金門縣府取消團拜 攜手旅宿業者抗疫 15:112020/01/29 生活 財經熱門新聞 大樂透獎號出爐 春節大紅包還有191組 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 財經 散戶買台積靠2點爽賺 進場好時機近了？ - 財經 後天…台股會暴跌多少？老謝驚洩恐怖數字 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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