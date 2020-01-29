原本每年農曆春節後開市，八大行庫都會在總行舉行新春團拜，但是由於這次武漢肺癌的疫情影響，在昨日第一銀行先宣布取消新春團拜之後，其他七家行庫經營高層在今日下午也決定全面取消新春團拜。

八大行庫在大陸的分行可說是全體國銀最為密集，在農曆年假期間各大行庫也密切關注行庫在大陸分行員工的安全，特別是有些台幹在過年期間仍留守大陸，並未返台，相關安全也格外令人重視，根據各行庫目前掌握的訊息，尚未傳出有員工被感染的案例。

(工商 )