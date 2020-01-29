大陸武漢肺炎近期有逐漸擴大趨勢，政府為防範疫情持續升溫，26日起暫緩陸生入台兩周。對此，目前就讀高雄中山大學哲學所碩士班的在台陸生孫宇凡，不滿開嗆台灣民進黨政府的包括衛服部在內的3個政府單位，提出「四大損失，七大訴求」。

陸生孫宇凡28日在臉書指出台灣的政府單位推行的《因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引》，簡稱《工作指引》，對陸生造成四大損失：

第一，嚴重影響陸生入學，14天隔離將導致延誤入學，影響課業。第二，嚴重影響陸生學籍資格，台教育部尚未公佈配套支援措施，但大多台灣高校均對延遲繳納學費視為退學。

第三，嚴重影響陸生精神健康，除發現確屬患有新型肺炎的陸生，其它確認身體健康的陸生在隔離期間，遭受不正當的精神壓力。第四，嚴重違背陸生的基本人權，疫情中心對待陸籍人士、陸生不應當受到具有差別的歧視化對待，被「集中監測管理14天」。

孫還說，他要求台灣的三個政府機構(臺灣中央流行疫情指揮中心、衛生福利部、教育部)回應他呼籲的七大訴求。

第一，教育部以報紙和電視臺傳媒方式，向陸生公開道歉。第二，若臺灣中央流行疫情指揮中心未能否決，他要求該中心一并向陸生公開道歉。第三，要求教育部對學費、學分費等所有陸生繳納費用按計日的比例免除。第四，孫宇凡認為，現行的隔離政策並不妥，期盼疫情中心，改善陸生隔離條件，要求以一人一間的方式隔離，而非多人間的屏風隔離方式，避免聚集性感染。

第五，「對於在台陸生遭歧視待及精神健康方面傷害，他要求上述等三個政府單位應就未確診病患給予賠償」。第六，該陸生要求，在隔離期間「確診肺炎的陸生」，「得到和臺灣學生同等的『全民健康保險』標準醫治」。第七，保留且不排除對以上三個政府機構，行為合法性與正當性的起訴權。

貼文PO出不到一天，就引來網友排山倒海的留言和批評，已累積3千多則留言，「兄弟，這是『武漢肺炎』」、「台灣人從出生就開始繳健保費，你有嗎？」、「抗議台灣？你回大陸抗議看看」。也有部分大陸網友留言「提這要求丟不丟中國人的臉啊！別害祖國丟臉」、「奇怪，這病不是從大陸爆發的嗎…台灣官員為啥要道歉？」。

但也有網友為這名陸生緩頰，「集中隔離14天為甚麼只有陸生？(只有隔板，教育部這邊沒有提出隔離的安全措施)，而非陸生則是自主隔離。 所以他反對的是歧視性的差別待遇」。

(中時電子報)