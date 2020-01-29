中央流行疫情指揮中心今（29）日表示，目前國內尚無社區感染的確診病例，確診人數維持8人，狀況穩定，持續住院隔離。昨（28）日新增96例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，總計目前仍有目前227名隔離檢驗中（92名初驗陰性、其餘待檢驗）。

另外，疾管署先前與宏達電（hTC）合作開發的LINE官方帳號「疾管家」，在疫情爆發後，使用人數從原本10萬暴增逾5倍，目前已超過66萬人。疾管署及宏達電（hTC）團隊在春節期間也加班將疫情資訊放入，提供民眾直接查詢。

指揮中心統計，昨（28）日國內新增96例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通621名個案，含8名確診、386名排除、227名隔離檢驗中(92名初驗陰性、其餘待檢驗)。目前8名確診個案狀況穩定，持續住院隔離，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。8名確定個案接觸者總計460人，其中27人有症狀已通報，先前接觸者轉為確定個案，通報個案中12例二採陰性（5例一採陰性、10例尚無檢驗結果）。

另外，依據中國疾控中心截至28日通報資料，目前中國大陸累計31省市區（不含港澳特別行政區）確診5,974例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增1,459例，其中1,239例重症，132例死亡。累計密切接觸者65,537人，追蹤中59,990人。

國際累計72例確診(不含臺灣)，分布於16國，分別為泰國14例；香港8例；澳門7例、新加坡7例、日本7例；美國5例、澳洲5例；馬來西亞4例、南韓4例；法國3例；越南2例、加拿大2例；尼泊爾、柬埔寨、斯里蘭卡及德國各1例。

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