美國愛達荷州發生一起離奇失蹤案，兩名年齡分別為17歲和7歲的孩子，去年9月失蹤，但是做母親的居然一點都不緊張也沒報警，這位母親居然還與一名剛喪偶的男子結婚，甚至從愛達荷州搬到夏威夷居住。

這起離奇失蹤案的起因，源自於去年7月的一場槍案，這名叫做蘿莉(Lori Vallow)的母親，有一名哥哥，沒想到這位兄長居然在蘿莉家中，槍殺了她的先生，這位哥哥在12月時，則因不明原因去世。蘿莉在丈夫死後，帶著兩名年齡分別是7歲和17歲的約書亞和泰莉，投奔愛達荷州的娘家。

但兩名孩子在9月卻失蹤了，而蘿莉居然沒有報警，11月初甚至與叫做戴貝爾(Chad Daybell)的男子結婚。詭異的是，這對夫妻在結合之前，都經歷了情感波折，戴貝爾的前妻在10月死於自然原因，蘿莉的前夫則被自己的哥哥擊斃。

蘿莉的娘家事後向警方表示，對兩名孩子的失蹤感到擔憂，警方先是找了蘿莉和戴貝爾，蘿莉當時稱孩子去亞利桑納州的親戚家，但經警方查證發現蘿莉說謊，次日再找蘿莉時，她和夫婿已不見蹤影。

警方認為，戴貝爾在妻子之死和兩個孩子失蹤案中，都是關鍵人物，只要蘿莉的孩子能露面，許多疑問將迎刃而解。經警方循線調查，發現蘿莉曾在夏威夷工作過，透過和夏威夷警方聯繫，發現蘿莉和戴貝爾已在當地住了一段時間。

警方要求蘿莉在1月30日前，必須把兩個子女帶到愛達荷州的衛生與福利廳，否則將面臨指控，不過蘿莉的前夫家，認為她和戴貝爾可能誤入邪教，目前兩名失蹤孩子的祖父母也宣布，要懸賞2萬美金尋找失蹤的孫子。

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(中時電子報)